Vaccinatiecentrum in Denderstreek komt in sporthal Erembodegem: "We zullen er dag en nacht coronaspuitjes geven"

Inwoners die niet in het vaccinatiecentrum raken omdat ze slecht te been zijn zullen een inenting krijgen door de eigen huisdokter of via een mobiele ploeg die aan huis komt. In de sporthal zelf zullen 10 vaccinatiestraten voorzien worden om zoveel mogelijk mensen tegelijk in te kunnen enten. "We kunnen de capaciteit zelfs nog opdrijven als dat nodig blijkt", zegt D'Haese nog.