Vandenbroucke over 7,5 miljoen extra Pfizer-vaccins: "Nog sneller vaccineren, maar afronden voor zomer zal niet lukken"

Want die nieuwe vaccins zijn nog niet meegerekend in de huidige vaccinatiestrategie, ook al een versnelling ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Federaal minister van Volksgezondheid Vandenbroucke en vertegenwoordigers van de taskforce vaccinatie stelden de huidige strategie afgelopen vrijdag voor in de Kamercommissie Volksgezondheid.



Vandenbroucke zal nu aan de taskforce vragen om dat plan nog eens bij te stellen, zodat er nog sneller gevaccineerd kan worden. Vandenbroucke wil "een veel snellere uitrol vanaf april".

Met de huidige strategie zou de vaccinatiecampagne in ons land ergens in september rond moeten zijn. Nu ons land extra Pfizer-vaccins krijgt, kan die datum vervroegd worden. Maar Vandenbroucke wil daar nog geen uitspraken over doen. "Ik ga daar geen datum op plakken, dat zou onvoorzichtig zijn."