Verbrandingsoven van Bionerga in Houthalen mag een maand na de brand weer opstarten

Op 12 december brak brand uit in een opslagbunker voor hout. Het vuur woedde in een gigantische voorraad houtafval. Het duurde een week voor de brand geblust was. Om opnieuw te kunnen opstarten moest het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. "Met de brandweer en de gemeente is afgesproken dat we kunnen opstarten maar dat we de houtvoorraad voorlopig niet gebruiken, we gaan er nu ook geen hout opslaan. En dan zal in een tweede fase onderzocht worden welke maatregelen moeten genomen worden om een herhaling van de brand te voorkomen," aldus directeur Philip Peeters van Bionerga.