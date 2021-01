Theo Francken na veroordeling Kucam: "Zware straf is gepast, maar ik blijf achter mijn beleid staan"

Francken benadrukt dat "ikzelf noch mijn kabinet ooit beschuldigd zijn, laat staan veroordeeld". "En we hebben vanaf dag één constructief meegewerkt aan het gerechtelijk onderzoek. Ik heb mij verder wijselijk onthouden van commentaar in afwachting van het vonnis."



Francken blijft ook achter zijn beleid staan, "waarbij we vele Syrische christenen hebben kunnen redden uit de klauwen van IS". "Kucam was binnen die operatie een van de vele contactpersonen voor de humanitaire luchtbrug, aangeduid door de Assyrische kerkgemeenschap uit Mechelen. Hij maakte volgens het vonnis misbruik van die functie, en dat op kap van de meest kwetsbaren. Een zware straf is dan ook gepast."

Nu Kucam veroordeeld is, rijst de vraag of hij nog een toekomst heeft binnen de N-VA. Kucam was ook gemeenteraadslid in Mechelen, maar werd in de aanloop naar het proces geschorst als gemeenteraadslid en lid van de partij. Dat blijft zo, de partij wacht op een definitief vonnis, aangezien Kucams advocaten al lieten verstaan dat ze in beroep zullen gaan. "Eens dit vonnis definitief is, volgt een definitieve uitsluiting als lid, de zwaarst mogelijke sanctie binnen de partijstatuten", klinkt het.