Vete tussen voorzitters De Wever (N-VA) en Lachaert (Open VLD) blijft duren: "Dit kleuterachtige gedoe moet stoppen"

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert hem een mes in de rug gestoken. Er zouden volgens Bart De Wever beloftes zijn gemaakt over een paars-gele coalitie (liberalen, socialisten en de N-VA) en Alexander De Croo zou nooit premier worden. Al maandenlang ruziën de twee voorzitters erover in de media.



"Bart De Wever liegt", trok Egbert Lachaert dit keer van leer in de "Terzake"-studio. "En dat is niet de eerste keer dat hij dat doet. Er zijn genoeg reconstructies gemaakt over die onderhandelingen. Hij weet dat een coalitie met de N-VA mijn voorkeur wegdroeg. Ik heb ook eerst geprobeerd een akkoord te sluiten met De Wever, zonder PS-voorzitter Paul Magnette."



"In de nasleep daarvan is hij dan met Magnette gaan praten. Waarom heeft hij ons toen niet betrokken? Hij heeft toen kapitale fouten gemaakt door de liberalen onrespectvol te behandelen. Daardoor is hij in de oppositie beland, maar dat wil hij niet toegeven."