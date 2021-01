Turkse moeder krijgt 15 maanden cel met uitstel voor laster en beledigen van kleuterjuf

Het verhaal gaat terug tot 2015. Het zoontje van een Turkse vrouw loopt tijdens de speeltijd in kleuterschool "De Bijtjes" verwondingen op. 's Avonds vertelt hij aan zijn moeder dat zijn juf hem pijn heeft gedaan. Volgens de directie kan dat niet, want de juf was tijdens de speeltijd aan het vergaderen. Bovendien had een ander kind gezien dat het zoontje gewoon gevallen was.