"Dertigers", "Kemping", "Fargo" en rocker Arno: ontdek hier het voorjaar van Eén en Canvas

Ook Canvas heeft enkele nieuwe documentaires in petto. Zo is er "Niemands meester, niemands knecht", een tweeluik over wijlen journalist, taalkunstenaar en "enfant terrible" Johan Anthierens. "Revolutie in Indonesië" volgt auteur David Van Reybrouck terwijl hij aan zijn boek werkt over het dekolonisatieproces in de voormalige Nederlandse kolonie. Het is ook uitkijken naar "Charlatan" een driedelige documentaire over rocker Arno.