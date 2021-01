Zemst gaat niet meer alle straatlichten doven: "Veiligheidsgevoel van de mensen is belangrijk"

De gemeente heeft nu beslist om het plan bij te sturen. "Uit de feedback van de inwoners hebben wij geleerd dat het goed is om in te zetten op duurzaamheid," zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). "Maar ook de sociale veiligheid is erg belangrijk. Daarom gaan we vanaf februari één lamp om de twee laten branden, dan hebben we nog voldoende licht en is er toch nog een energiebesparing waardoor we aan onze duurzaamheidsnormen voldoen."