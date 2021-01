Zulte organiseert met succes digitale informatieronde: “Vanuit je zetel deelnemen aan een overleg”

“Het is een goed alternatief om deel te nemen aan een vergadering”, zegt de 75 jarige Luc, die aan de eerste digitale informatievergadering van de gemeente heeft deelgenomen. Hij deed dat samen met zijn vrouw. “Het is allemaal niet zo moeilijk, je moet inloggen en dan ben je verbonden” zegt Luc. “Wat wel belangrijk is, is dat je je houdt aan enkele regels. Als je niets te zeggen hebt, dan moet de micro uit en als je iets te zeggen hebt, mag de micro aan. Zo simpel is het. Ik ben geen specialist, maar het is zeker een goed idee van de gemeente. Zo kunnen we blijven onze mening geven over geplande werken. Je kan niet alles digitaal organiseren. Als je wilt brainstormen over iets, dan is het beter om elkaar te zien. Maar een puur informatief gesprek, kan perfect online. Het is zelfs een aanrader”