2% personeel Heilig Hartziekenhuis Lier besmet met corona, vanaf morgen opnieuw raadplegingen en onderzoeken

Na een grootschalige testing van zo'n 1.300 medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis in Lier blijkt dat twee procent besmet is met het coronavirus. Sinds zondag was er een opnamestop in het ziekenhuis omdat er enkele uitbraken waren bij patiënten en personeel. Deze week worden er nog geen niet-dringende ingrepen uitgevoerd maar vanaf morgen kunnen er wel opnieuw raadplegingen en onderzoeken plaatsvinden in het ziekenhuis.