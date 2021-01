‘Online indringer’ Hannes uit Deinze leukt saaie online vergaderingen op

“Wetenschappers hebben aangetoond dat onze aandacht verslapt na 40 minuten onafgebroken online vergaderen. Een afwisseling met iets leuks kan dan wonderen doen. Daarom laten we onze personages een tussenkomst doen van een paar minuten, en we brengen de deelnemers naar een andere wereld. ‘Guy Taar’ kan dan bijvoorbeeld binnenkomen met een gitaar en een liedje beginnen te zingen, dat kan een bedrijfslied zijn, of iets wat gelinkt is aan het gezelschap. Mensen kunnen enthousiast meeklappen of zingen, Regi-gewijs de handjes in de lucht steken, en we eindigen in een Zoom-polonaise. ‘Kris Kwis’ komt dan af met een leuke kwis, en ‘Tom Ploft’ laat de deelnemers bewegen. ‘Filip Cipier’ organiseert op 5 minuutjes ook een mini-escaperoom. Onze tussenkomsten moeten een verrassingseffect geven. Eén van de bazen huurt ons in en dan breken wij digitaal in de online vergadering. We zorgen dus voor de noodzakelijke opkikker waardoor mensen daarna weer met volle aandacht de vergadering kunnen volgen.”