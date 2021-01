“Vindt u dat ik u omvolk?”: staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) reageert fel op Vlaams Belang 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert fel op de boodschappen van Vlaams Belang op sociale media, na de bekendmaking van de cijfers over de herkomst van de Belgische bevolking. Statbel, het statistische agentschap van de federale overheid, stelde vast dat ongeveer een derde van iedereen die in België woont van buitenlandse herkomst is of de buitenlandse nationaliteit heeft. Mahdi, zelf van buitenlandse afkomst, vindt de oproep “Stop de omvolking” van Vlaams Belang niet kunnen. Dat zei hij in “De afspraak” op Canvas.