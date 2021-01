Antwerpse taxisector: voor 10 euro heen en weer naar vaccinatiedorp

"Als taxisector willen we ons steentje bijdragen aan de vaccinatiecampagne. We kunnen minder mobiele of oudere mensen van en naar het vaccinatiedorp op Spoor Oost brengen tegen sterk verminderde tarieven", zegt Steve Van Avermaet, de ondervoorzitter van de Antwerpse Taxi Unie in "Start je Dag". "We willen werken met een vast tarief van 5 euro per rit. Heen en terug naar Spoor Oost kost dan 10 euro. Ook in de randgemeenten zijn er taxibedrijven die willen meewerken."