België wil voortrekkersrol spelen in strijd tegen luchtvervuiling boven zee

Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne vloog mee in het vliegtuig. "De scheepvaart is toch wel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot. En we zien dat door het toenemende transport ook de uitstoot toeneemt. Nieuwe boten moeten aan meer normen voldoen, maar tegelijkertijd moet er ook meer gecontroleerd worden, zoals we ook in het verkeer doen."