Bpost: "Postzegels die niet afgestempeld zijn mag je niet hergebruiken, dat is een misdrijf"

Volgens Bpost is 10 procent bijzonder hoog. Dat komt volgens hen vooral door de drukte waarmee ze te maken kregen tijdens de eindejaarsperiode. "We kijken terug op een jaar van extremen", zegt Veerle Van Mierlo van Bpost. "Het aantal pakjes dat we bezorgd hebben, is nooit gezien en ook het aantal brieven is opnieuw gestegen, zeker naar het eindejaar toe. Door die drukte zijn er dus duidelijk meer brieven door de mazen van het net geglipt."

In een ideale wereld zou het percentage brieven dat niet wordt afgestempeld nul moeten zijn volgens Bpost. Een acceptabel percentage is volgens hen eerder twee à drie procent.