Cafetaria van Sporting Lokeren wordt vaccinatiecentrum, in Sint-Niklaas vaccineren ze in evenementenhal

De inwoners van Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Waasmunster en Moerbeke-Waas weten in welke 2 vaccinatiecentra ze binnenkort terecht kunnen voor een coronaprik: in Sint-Niklaas zal evenementenhal 't Bau-huis daar tijdelijk voor gebruikt worden en ook de cafetaria van voetbalclub Sporting Lokeren zal even veranderen in een vaccinatiehal.