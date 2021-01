Grote campagne moet Leuven internationale bekendheid geven

Er zal een bureau worden aangesteld dat de campagne gaat uitwerken. "Dat gaat over het maken van videofilmpjes, verkopen van advertenties in het buitenland, en ervoor zorgen dat we in de buitenlandse pers verschijnen, in kranten bijvoorbeeld." De campagne zal ook gelinkt worden aan drie grote evenementen die dit jaar plaatsvinden in Leuven. "We hebben het And& festival in april rond technologie en creativiteit, het WK wielrennen in september en het festival KNAL in oktober dat draait rond wetenschap en kunst."