Camping Fauwater in Kasterlee in lockdown door coronabesmettingen onder Oost-Europese arbeiders

Het is de gezondheidsinspectie die de gemeente gevraagd heeft om de hele camping, met chalets en een hotel, zoals een woonzorgcentrum, in lockdown te plaatsen. "Het is een erg kleine oppervlakte waarop veel mensen samenleven", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "Er is toch wat meer contact tussen de mensen die op zo'n chaletpark verblijven. Er is hen nu ook opgelegd dat ze niet bij mekaar op bezoek mogen gaan in de chalet."

Het gaat om 230 Oost-Europese arbeiders die voor een tiental bedrijven werken, waaronder bouwbedrijven. "Het gaat om Polen, Bulgaren, Roemenen, Slovaken, Slovenen en Bosniërs. En het is in de laatste groep dat de COVID-besmettingen zijn vastgesteld. We gaan ervan uit dat het tot die groep beperkt is, maar dat zal morgen verder onderzocht worden." Dan komt er een mobiel testcentrum van het UZA ter plaatse om iedereen te testen.