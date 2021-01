Celstraf met uitstel voor vrouw die motorrijder doodreed op E40 in Zwijnaarde

Een 32-jarige vrouw is woensdag veroordeeld voor een dodelijk verkeersongeval dat in juni 2019 plaatsvond. De vrouw verloor tijdens het bewuste incident de controle over haar stuur op de E40 in Zwijnaarde en raakte een motorrijder (50). De man raakte levensgevaarlijk gewond en bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.