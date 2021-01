Check: in deze Nederlandse Youtubevideo wordt onterecht twijfel gezaaid over mRNA-vaccins

Op de sociale media circuleert een Youtubevideo waarin een Nederlandse professor Immunologie enkele opmerkelijke stellingen lanceert over het mRNA-coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Theo Schetters doet de bewering in een interview dat sinds 6 januari al meer dan 750.000 keer bekeken is. De video duikt intussen ook in ons land op, onder andere in Whatsappgroepen. De moderatoren van VRT NWS merkten ze op in de reacties op onze socialemediakanalen. Ze werd ook verschillende keren doorgemaild naar onze ombudsman en onze checkredactie via check@vrtnws.be.