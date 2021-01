Cipier uit Brugge vindt 6 jaar cel voor kooivechter te weinig: "Hopelijk doet hij dat nooit meer met iemand"

In de zomer van 2019 viel de kooivechter van 29 uit Tsjetsjenië 3 cipiers aan op de afdeling Hoge Veiligheid in Brugge. Dat deed hij volgens de rechter met voorbedachte rade. Hij is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel en moet aan de slachtoffers samen bijna 30.000 euro schadevergoeding betalen.

Eén van die aangevallen cipiers is Jan Sigmans uit Brugge. Hij is anderhalf jaar na dat incident nog altijd niet volledig hersteld. "Psychisch gaat het stap voor stap. Ik ben ondertussen alweer een maand of 6 aan het werk. Dat gaat redelijk goed. Met ups en downs. Ik mag nog altijd niet in een oog wrijven omdat het vasthangt met kabeltjes en dat kan loskomen. Ik heb ook nog altijd last aan mijn rechterschouder."

De cipier vindt dat de Tsjetsjeense kooivechter een strengere straf had verdiend. Jan Sigmans: "Iemand die niet meer te helpen valt, kan je maar beter zo lang mogelijk uit de maatschappij weghouden. 6 jaar is te weinig, ja. Het is te hopen dat hij dat nooit meer met iemand doet hé."