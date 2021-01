De Europese bizon kweekt weer lustig in het wild en is niet langer sterk bedreigd

De Europese Bizon is niet langer een sterk bedreigde diersoort. Dat kondigt de natuurbeschermingsorganisatie WWF aan. In 2003 waren er nog maar 1.800 Europese bizons over. Een intensieve samenwerking van talrijke Europese natuurparken en dierentuinen zorgde ervoor dat het nu weer beter gaat. Ook vanuit België werden bizons naar Roemenië gebracht waar ze in stapjes leerden om in het wild te overleven.