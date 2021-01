Koude douches, ijsbaden en winterzwemmen zijn hot, maar zijn ze ook gezond?

Mijn zoektocht begint in mineur. Er zijn wereldwijd miljoenen mensen die koude douches nemen, maar toch is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het heilzaam effect van die douches. Ik vind slechts één enkele studie, gepubliceerd in 2016: The Effect of Cold Showering on Health and Work: A Randomized Controlled Trial.

De Nederlandse arts-onderzoeker Geert Buijze liet voor dit onderzoek 3018 gezonde mensen dagelijks een douche nemen. Ze werden opgedeeld in vier groepen. De mensen in drie van die groepen namen koude douches van 30, 60 of 90 seconden. Een controlegroep nam warme douches. Alle deelnemers werden drie maanden opgevolgd.