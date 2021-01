Diepenbekenaar Pieter vanuit North-Carolina (VS): "Het begint hier House Of Cards in het echt te worden"

"Ik heb zelf meer Democratische vrienden dan Republikeinse", vervolgt de Diepenbekenaar. "Je merkt wel dat Republikeinen een beetje blijven hangen in bepaalde theorieën over de gebeurtenissen in het Capitool, en vaak afkomen met video's die de theorieën dan zogezegd bewijzen. Het is zeker niet zo dat de ogen geopend zijn bij heel wat Amerikanen, als het gaat over Trump. Er is nog heel wat steun voor de huidige president. De Democratische kiezers die ik ken veroordelen het geweld van vorige week allemaal, maar toch pakt hun partij dit volgens mij ook niet goed aan. De verdeeldheid waar we nu mee zitten is de schuld van beide partijen, niet enkel die van Trump."

Na een rapport van de FBI is er tot na de inhuldiging van Joe Biden verhoogde waakzaamheid. Volgens de veiligheidsdienst plannen Trump-aanhangers gewapende protesten in alle Amerikaanse staten. Daar maakt Sourbron zich weinig zorgen om. "Ik heb de indruk dat niet veel mensen hiervan wakker liggen. Daar wordt in mijn omgeving minder over gepraat. Ik denk dat het allemaal wel in orde komt, maar ik durf tegenwoordig niets meer te voorspellen. Vroeger keek ik graag naar de Netflix-serie "House of Cards", en ik heb de indruk dat we die serie nu in het echt aan het beleven zijn. Hoe dan ook zal de wonde die nu geslagen is niet meteen gedicht worden."