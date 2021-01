Dubbel zoveel verkrachtingszaken opgelost in Antwerpen: "Niet alleen sperma onderzocht, ook huidschilfers en speeksel"

Onderzoek in verkrachtingszaken spitst zich vaak alleen toe op sporen van sperma, maar als die niet gevonden worden, stopt het onderzoek. De nieuwe methode, waarbij een beroep wordt gedaan op een forensisch adviseur, zoekt gerichter naar sporen. "We vragen de slachtoffers hoe ze contact hebben gehad met de dader. Zo'n gedetailleerde verklaring afleggen is mentaal zwaar, maar voor de onderzoekers is die informatie goud waard", verduidelijkt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Op de kleding of op het lichaam van het slachtoffers worden soms huidschilfers of speeksel van de dader gevonden. Op basis daarvan kunnen DNA-profielen worden gemaakt om via de bestaande databanken een verdachte te identificeren."