Ontdek muzikaal talent op Eurosonic gratis én vanuit je zetel, Noémie Wolfs: "Digitaal, dus toegankelijker" 

Vrijdag staan Lous and the Yakuza (20.45 uur), YellowStraps, de broers Murenzi die een mix van soul, jazz, elektronische muziek en hiphop brengen (21.30 uur) en Under the Reefs Orchestra (22.25 u), een "instrumentaal powertrio uit Brussel dat de lijnen tussen jazz en alternatieve rock doet vervagen", op de affiche.



Lous and the Yakuza (Marie-Pierra Kakoma) stond begin vorig jaar ook al op Eurosonic en heeft zich intussen in het coronajaar 2020, waarin haar debuutalbum "Gore" uitkwam, al internationaal al in de kijker gewerkt. Zo mocht ze in de VS aantreden in "The tonight show" van Jimmy Fallon en outte Madonna zich als fan. Tijdens de Redbull Elektropedia Awards werd ze verkozen tot "artiest van het jaar". Lous and the Yakuza is ook genomineerd voor de Music Moves Europe Talent Awards, sinds 2019 de opvolger van de European Border Breakers Award. De prijsuitreiking is vrijdagavond.