Enige vrouw in federale dodencel in de VS kreeg na eerder uitstel toch een dodelijke injectie

Montgomery was de enige vrouw die in een federale dodencel in de VS wachtte op haar executie. Die stond normaal op dinsdag gepland, maar een rechtbank in Indiana kon die op het laatste nippertje verhinderen. De rechtbank oordeelde dat er een nieuw psychiatrisch onderzoek nodig was, om de mentale toestand van Montgomery te bepalen. In de VS mag iemand die wegens een psychische stoornis of hersenbeschadiging niet begrijpt waarom hij of zij de doodstraf krijgt, ook niet ter dood veroordeeld worden.