Fietser komt om na ongeval met tractor in Sint-Gillis-Waas

Een aanrijding tussen een fietser en een tractor met aanhangwagen in Meerdonk, bij Sint-Gillis-Waas, heeft woensdagnamiddag het leven gekost aan een vrouw van 73. De tractor was op het moment van het ongeval net met een manoeuvre bezig, mogelijk heeft de vrouw dat niet opgemerkt. Ze kwam onder het voertuig terecht en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De tractorbestuurder was in shock en is opgevangen door de politie. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.