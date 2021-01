Levensgevaarlijk: fietskoerier rijdt op verkeersknooppunt "Het Ei" rond Kortrijk

De leverancier van Deliveroo was maaltijden aan het rondbrengen. De fietser wilde blijkbaar erg snel bij zijn klant zijn en vond er niets beter op dan de kortste weg te nemen. Daarom was hij de autoweg opgereden, meer bepaald het "Ei van Kortrijk". Dat is een groot en druk verkeersknooppunt met veel op- en afritten, onder andere naar de E17 richting Gent/Antwerpen en richting Frankrijk.

Fietsen is er uiteraard verboden en het is er trouwens levensgevaarlijk door de vele auto's en vrachtwagens. De politie kreeg 3 meldingen en stuurde een team. Maar de politie wil voorlopig niet kwijt of ze de roekeloze fietskoerier heeft gevonden.