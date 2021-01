Heusden-Zolder gaat in beroep tegen vergunning voor asfaltbedrijf APL

Voor de gemeente Heusden-Zolder is het een breekpunt dat er in de proefvergunning geen norm is opgenomen voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS). "Het zijn deze stoffen die voornamelijk zorgen voor de geurhinder. Zo’n norm zou uniek zijn voor Vlaanderen en zou bij wijze van proefproject perfect zijn om de uitstoot van VOS door APL te evalueren," aldus het schepencollege in een mededeling. De gemeente houdt ondertussen zelf een budget klaar om een onderzoek te laten doen naar de concentratie van de VOS in de omgevingslucht in Viversel en de invloed op de gezondheid van de inwoners.