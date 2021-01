Lijst met risicopatiënten ligt vast, maar huisartsenvereniging waarschuwt: "Contacteren voor vaccinatie zal tijd kosten"

"We moeten realistisch blijven." Dat is de zin die Roel Van Giel van de Vlaamse huisartsenvereniging momenteel het vaakst uitspreekt. "De hele vaccinatiecampagne is een lange marathon die we moeten lopen. Het zal zes tot acht maanden duren voor de hele bevolking aan de beurt is gekomen. "

Het principe van de vaccinatiecampagne ligt vast. Maar de concrete uitwerking is nog niet in orde, aldus Van Giel. Heel wat werkgroepen buigen zich nog over de praktische kant van de zaak, want er is veel dat geregeld moet worden. Het gaat over het selecteren en oproepen van burgers, vaccinatiecentra opbouwen, voldoende personeel vinden, de vaccins in handen hebben, voldoende spuiten, enzovoort...