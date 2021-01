Iddergem, bij Denderleeuw, hoopt dat varkenskop van Sint-Antoniusviering immaterieel cultureel erfgoed wordt

Sint-Antonius is een heilige die altijd afgebeeld staat met een varken. Volgens de overgeleverde tradtie kwamen de boeren op 17 januari, de naamdag van Sint-Antonius, naar de kerk om hem te eren en om te vragen de varkens gezond te houden. In de Middeleeuwen stierven namelijk veel varkens aan “koud vuur”, dat is een dodelijke ontsteking aan de poten. Tijdens de viering brachten de boeren vaak een varkenskop mee, want de winter was de periode waar geslacht werd. In een oorkonde van 1787 staat dat na de misviering het toegelaten was om varkenskoppen te verkopen. Deze traditie verdween na de Tweede Wereldoorlog. Niet in Iddergem want daar is de traditie altijd blijven bestaan en zelfs nieuw leven ingeblazen in 2012.