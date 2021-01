Huis van Afgevaardigden keurt tweede keer afzettingsprocedure tegen VS-president Donald Trump goed

De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell heeft al gezegd dat hij blij is dat de Democraten de impeachment-procedure opgestart hebben. Dat is opmerkelijk, want McConnel is normaal gezien een bondgenoot van president Trump. Vanavond maakte hij bekend dat hij nog geen definitieve beslissing gemaakt heeft over hoe hij zal stemmen. "Ik zal luisteren naar de juridische argumenten die voor de Senaat gepresenteerd zullen worden", klonk het in een mededeling.

Maar of de Senaat president Trump zal veroordelen, is voorlopig nog afwachten. Een aantal Republikeinen hebben al aangegeven dat ze mee zullen stemmen met de Democraten, tegen president Trump, maar het is nog onduidelijk of een tweederdemeerderheid zal zijn.