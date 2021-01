Infrabel pakt overweg in Herentals aan: "Specialleke dat vaak en lang dicht moet"

De overweg in Herentals moet nu om de drie maanden sluiten voor onderhoud, in plaats van één keer per jaar. Dat komt door de wissel die op de overweg ligt, die de treinen van spoor laat veranderen. Infrabel zal die wissel nu 100 meter verleggen, maar dat is een hele klus. Ook de bovenleidingen moeten daarbij aangepast worden. Het is een investering van bijna 1 miljoen euro, maar er worden heel wat problemen mee opgelost.