Italiaanse regering in crisis

Oud-premier van Italië Matteo Renzi heeft met zijn kleine centrumlinkse partij Italia Viva de Italiaanse regering in een crisis gestort. Renzi zei tijdens een persconferentie in Rome dat hij zijn twee ministers Teresa Bellanova en Elena Bonetti uit de regerende coalitie haalt. Zonder steun van Italia Viva verliest premier Giuseppe Conte zijn meerderheid in het parlement.

Renzi had al eerder gedreigd om uit de regering te stappen. Er waren verschillende punten van onenigheid met premier Conte. Maar het voornaamste breekpunt is de manier waarop Conte de miljarden van de Europese Unie wil besteden om de Italiaanse economie nieuw leven in te blazen na de coronacrisis. Renzi verwijt premier Conte dat er te weinig ruimte in het plan is voorzien voor structurele hervormingen en investeringen. De regering "verkwist het geld van onze kinderen", zei Renzi daarover.