Kledingketen JBC betaalt communiekleding terug als feest niet kan doorgaan door corona

Bij de Limburgse kledingketen JBC merkten ze vorig jaar met de uitgestelde communies dat heel wat ouders met één grote zorg zaten. "Sommige klanten vroegen zich af of de outfit nog wel zou passen, en of die niet te koud zou zijn voor de periode waarnaar het feest werd uitgesteld", vertelt Katrien Vangrunderbeeck van JBC. "Als familiebedrijf willen wij die zorg wegnemen bij de ouders. Daarom hebben we een coronaverzekering geïntroduceerd. Als je communiefeest geannuleerd of uitgesteld wordt, kan je je outfit gratis retourneren tot en met 31 mei."