Komen er fietszones in Roeselare? "Onze bevolking is er nog niet klaar voor"

Een fietszone bestaat eigenlijk uit een aaneenschakeling van fietsstraten in een binnenstad of dorpskern. In Roeselare is de inrichting van een fietszone op dit moment zeer moeilijk, omdat de stad met de Vijfwegenstraat en de Kattestraat nog maar 2 fietsstraten telt. “En dat blijft voorlopig zo, want de Roeselaarnaar is het idee niet genegen”, vindt Coppé. “Wij kiezen de weg van de geleidelijkheid. Ooit wordt het wel een doelstelling, maar nu moeten we het niet opdringen. Anderzijds is het ook een kwestie van infrastructuur. Als je een fietsstraat inricht, moet je dat goed doen en dat kan niet zomaar van de ene op de andere dag."