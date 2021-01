Lievegem krijgt meer aanvragen om rusthuisfactuur bij te passen: “We voorzien nu 4 keer zoveel geld”

“Toen er vroeger een betaalprobleem was, gingen de kinderen samenzitten om een oplossing te zoeken.", zegt Hilde De Graeve nog. "Nu kijken ze eerst naar het OCMW. Ze vinden het niet vanzelfsprekend dat zij eerst in aanmerking komen om te helpen. Ze hebben dan verschillende redenen om niet te moeten betalen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er een verstoorde relatie is tussen hen en de ouder(s), dat er al jaren geen contact meer is of dat de ouders te rijkelijk geleefd hebben en hun hulp niet verdienen. Nochtans kunnen kinderen die het rusthuis mee betalen ook een fiscaal attest krijgen, waarmee ze tot 80% van hun kosten kunnen inbrengen. Als de kinderen uiteindelijk toch niet willen betalen, gaan we erachteraan en verplichten we hen om toch tussen te komen. Willen ze dat dan nog niet, dan brengen we het voor de rechtbank om hun financiële bijdrage af te dwingen. We vinden niet dat de belastingbetaler in Lievegem moet opdraaien terwijl de kinderen het kunnen maar niet willen doen.”