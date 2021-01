Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters over (snellere?) vaccinatiestrategie: "Voorzichtig zijn met hoeraberichten"

Gisterenavond hebben de Vlaamse gouverneurs een overleg gehouden om heel wat praktische zaken te bespreken rond de vaccinatiecentra. Elke mogelijke locatie moet namelijk voldoen aan enkele voorwaarden. "Er moet voldoende parking zijn en de brandveiligheid moet in orde zijn", legt Lantmeeters uit. "Iedereen moet er ook op een veilige manier gevaccineerd kunnen worden, de vaccins moeten veilig bewaard kunnen worden, het transport van de vaccins moet veilig kunnen gebeuren en de plek moet goed bereikbaar zijn voor iedereen. Ook mensen die minder mobiel zijn moeten gemakkelijk ter plaatse geraken. Er zijn dus wel enkele voorwaarden waaraan die centra moeten voldoen."

Toch lijkt het allemaal plots heel snel te gaan. In Limburg alleen al zijn al vier locaties voor een vaccinatiecentrum bekend, en in andere provincies zijn sommige gemeenten al begonnen met de opbouw. Wanneer is iedereen in Limburg dan ook effectief gevaccineerd? Her en der gaan stemmen op dat het wel eens vóór de zomer rond zou kunnen zijn. Die geruchten ontkracht Lantmeeters onmiddellijk. "Dat lijkt mij zéér optimistisch. Alle vaccinatiecentra moeten nog gebouwd en ingericht worden, al het juiste materiaal voor intentingen moet voorzien worden en er moet ook voldoende personeel zijn. Hoeveel personeel we in een centrum hebben, hangt ook af van de situatie in ons land. Wanneer de coronacijfers in ons land blijven stijgen, wordt de huidige timing niet haalbaar", vertelt de gouverneur. "We worden op dit moment ook nog beperkt door het aantal dat Limburg ter beschikking heeft, en dat geldt ook voor het personeel. Als we alle factoren bij mekaar nemen, denk ik dat september of oktober een realistische deadline is. Als we meer en sneller vaccins ontvangen, en als de besmettingscijfers omlaag gaan, dán pas kunnen we optimistischer zijn."