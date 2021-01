Studenten uit zorgopleiding gaan mee vaccineren in Limburg

Eerder werden de studenten van hogescholen PXL en UCLL en de Universiteit Hasselt al ingeschakeld in woonzorgcentra, maar nu gaan ze dus ook helpen met vaccineren. Voor de vaccinaties worden studenten geneeskunde, verpleegkunde en vroedkunde ingezet. "We hebben nog geen expliciete oproep gedaan, maar er zijn nu al een aantal studenten die zich kandidaat gesteld hebben om mee te gaan vaccineren", legt Roald Nelissen, hoofd van de opleiding Health Care aan de PXL, uit. "Samen met onze drie partners hopen we zo'n 100 à 200 studenten te kunnen mobiliseren, in functie van de vraag en de noden die er zijn."