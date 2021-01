Man in Wevelgem neergeschoten met jachtgeweer: “Niet in levensgevaar”

Getuigen zagen aan een appartementsgebouw in de Spoorwegstraat in Wevelgem gisterenmiddag een auto stoppen met een Franse nummerplaat waar 2 personen inzaten. Een van hen stapte uit, het kwam tot een ruzie met het slachtoffer dat op de benedenverdieping woont. De Fransman schoot verschillende keren op hem met een jachtgeweer.

De Wevelgemnaar werd geraakt aan zijn hoofd, verloor veel bloed, maar is niet in levensgevaar. Er is hagel in zijn lichaam terechtgekomen, maar hij zal snel het ziekenhuis kunnen verlaten. Van de daders is voorlopig geen enkel spoor. “Het gaat wellicht om een afrekening in het drugsmilieu”, zegt het parket. Het slachtoffer is al verschillende keren veroordeeld, onder meer voor diefstallen.