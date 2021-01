Marc stopt als laatste slager van Kessel-Lo: “In de supermarkt is het allemaal eenheidsworst”

De inwoners van Kessel-Lo hebben binnen anderhalve maand dus geen slager meer. "Het doet me wel iets want wij zijn de laatste slagerij in Kessel-Lo. We krijgen veel reacties van onze klanten, ze vragen zich of waar ze nu naartoe moeten. Naar de supermarkten? Je hebt toch veel mensen die liever naar de slager willen gaan voor de kwaliteit, want in de supermarkten is het vaak eenheidsworst."