Marktkramers en buurtbewoners missen dagelijkse rommelmarkt op Vossenplein in Brussel: "Het is hier doods en leeg"

Het is al maanden erg stil op het Vossenplein in de Marollenwijk in Brussel. Door corona is er geen dagelijkse rommelmarkt. Mensen die op het Vossenplein wonen, kunnen moeilijk wennen aan het lege, doodse plein dat anders vol leven zit. "Vanop mijn terras op de vijfde verdieping kijk ik uit op het Vossenplein," vertelt Georges Himpens. "Ik vind het erg jammer voor de marktkramers die daar hun brood mee moeten verdienen. Maar de ganse buurt lijdt eronder, ook de restaurants die gesloten zijn. Anderszijds begrijp ik ook dat er geen markt kan zijn, want het zou zorgen voor meer besmettingen."