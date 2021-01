Meer en meer leerlingen starten secundair onderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs

"Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet halen missen in feite een deel van de basisvorming die nodig is om te kunnen doorgroeien in het secundair onderwijs", zegt Vandromme.

Maar er is ook positief nieuws: 63 procent van hen slaagt er na een jaar wel in om het getuigschrift alsnog te halen. Ofwel via het beroepsvoorbereidend jaar 1B ofwel via de examencommissie.