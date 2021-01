Minister Meryame Kitir (SP.A) knipt haar coronacoupe zelf: "Oefening baart kunst, maar mijn kapper blijft de beste"

Iedereen wil goed voor de dag komen, maar even langsgaan bij de kapper zit er niet meteen in. Daarom beslissen veel mensen om hun lokken zelf bij te knippen of te kleuren. Ook minister Meryame Kitir (SP.A) waagde een poging om haar coronacoupe zelf bij te werken. Met een tondeuse en een schaar ging ze in haar badkamer aan de slag. "Oefening baart kunst, maar mijn kapper blijft de beste", tweet de minister. "Hopelijk kan het snel weer."