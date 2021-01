Moeders voor Moeders uit Borgerhout in beroep tegen veroordeling voor discriminatie: "Wij willen net verbinden"

De vzw Moeders voor Moeders uit Borgerhout deelt hulppakketten uit aan hulpbehoevende moeders. Moeders met hoofddoek mogen niet in de wachtruimte, maar worden verdergeholpen in de inkomhal.



"Sommige moeders voelen zich niet op hun gemak wanneer er vrouwen met een hoofddoek aanwezig zijn", aldus de vzw. Daartegen ging Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum in beroep. Unia kreeg vorige week gelijk van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Het hoofddoekenverbod is discriminerend, oordeelde de rechter. Moeders voor Moeders moet het afschaffen, en een dwangsom betalen van 500 euro per overtreding.