Nepagenten opgepakt die 20.000 euro cash hebben gestolen

Vorige week waarschuwde politiezone LRH nog voor enkele nepagenten die op pad waren in Limburg. Hun werkwijze was altijd dezelfde. Twee mannen in politie-uniform belden aan voor een zogezegde controle en doorzochten het huis. De derde man bleef in de auto zitten. In Genk en Borgloon konden ze geen buit maken, maar in Zonhoven gingen ze zo aan de haal met meer dan 20.000 euro cash geld.