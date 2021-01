North Sea Port voelt corona, brexit en oliecrisis in jaarcijfers 2020 : "Er is 11 procent minder vervoerd via de scheepvaart"

Maar het is niet al slecht nieuws. De overslag van containers bij North Sea Port is duidelijk aan het toenemen. Vooral de containertrafiek naar Groot-Brittannië zit in de lift. “Voor het containervervoer zoeken we altijd een nichemarkt op en dat verklaart dat we vorig jaar in dat segment zijn gegroeid", zegt Daan Schalck. " Toen vervoerden we vooral bananen. We zijn trouwens een hub, een knooppunt, van de chiquita banaan geworden. Zo is er een vijfde meer bananen vervoerd in containers. Vandaar het succes van het containertransport”