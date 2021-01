Kan reggae-artiest één van de langst zittende presidenten ter wereld van de troon stoten bij verkiezingen in Oeganda?

Zijn belangrijkste uitdager is een reggae- of afrobeat-ster: Bobi Wine, 38 jaar. Opgegroeid in één van de grootste sloppenwijken van de hoofdstad Kampala. Z’n echte naam is Robert Kyagulanyi, maar de Oegandezen kennen hem als ‘the ghetto president’.

Omdat hij in zijn muziek de taal van het volk spreekt, en zeker die van de jeugd, is hij razend populair. Daar was ik 5 jaar geleden al getuige van, tijdens de vorige verkiezingscampagne. Hij steunde toen oppositieleider Kizza Besigye en voerde mee campagne.