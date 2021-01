Omgewaaide beuk wordt zitbank: "Grootste schapenkop die in Lier te vinden is"

Mogelijk wordt het nieuwe kunstwerk zelfs een publiekstrekker. "De kunstenaar, Carving-Koen, is heel actief in kettingzaagkunst omdat er veel vraag naar is", vertelt Wollants. "Toen hij dit werk aan het maken was, had hij veel bekijks: mensen vonden het heel interessant om hem bezig te zien. De laatste tijd zie ik op sociale media ook regelmatig foto's verschijnen van mensen die poseren naast of op dit kunstwerk. Het is een schot in de roos", besluit Wollants.